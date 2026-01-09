50 3 Zinnen Ski-Marathon | parte il weekend tra gare e festa per la 50ª edizione

Questo fine settimana si apre la 50ª edizione della 3 Zinnen Ski-Marathon, la storica granfondo di sci di fondo dell’Alto Adige. Un evento che unisce competizione e tradizione, celebrando mezzo secolo di passione per lo sport e il territorio. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e condivisione per appassionati e appassionate di sci, nel rispetto della natura e delle radici locali.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: questo fine settimana prende il via la 50ª edizione della 3 Zinnen Ski-Marathon, la granfondo di sci di fondo più longeva dell'Alto Adige, pronta a celebrare un traguardo storico: mezzo secolo di sport, passione e territorio. Il programma entra nel vivo già da venerdì 9 gennaio, con la Mini Ski-Marathon e la cerimonia d'apertura a San Candido, per poi proseguire con le due giornate di gara: sabato la Classic Race e domenica la Prato Piazza Mountain Challenge. Venerdì 9 gennaio: Mini Ski-Marathon e cerimonia d'apertura a San Candido. La festa comincia nel pomeriggio con un appuntamento dedicato ai più giovani: la Mini Ski-Marathon, evento pensato per i fondisti in erba nati dal 2012 al 2021.

