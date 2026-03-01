Durante la partita di campionato tra Inter e Genoa, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria, mostrando compattezza e un lavoro costante. La partita si è svolta con ritmo sostenuto, con l’Inter che ha dominato sul campo. Alla fine, il risultato ha sancito una vittoria importante per la formazione nerazzurra, mentre il Genoa ha lottato fino all’ultimo minuto.

Una serata di campionato che ha visto l'Inter imporsi sul Genoa offre una lettura chiara sul momento della squadra: compattezza, continuità nel lavoro quotidiano e una volontà evidente di chiudere la stagione con obiettivi concreti. le osservazioni dei protagonisti aiutano a comprendere l'attenzione verso il presente e le prospettive future, senza distrazioni. Federico Dimarco ha commentato l'esito del match, evidenziando l'importanza di capitalizzare le fasi decisive del campionato e di mantenere il distacco in classifica. la squadra ha mostrato determinazione nell'emergere dalle difficoltà e ha continuato a lavorare con costanza per proseguire nel percorso positivo.

© Mondosport24.com - « alla fine ogni vittoria sarà pesante. Continuiamo così, manca poco»

Dimarco non ha dubbi: «Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, manca poco»

