Durante l'evento Elimination Chamber, AJ Lee ha conquistato il titolo Intercontinentale in una sfida che ha visto due protagoniste di spicco della divisione femminile affrontarsi in un match di alto livello. La competizione ha attirato l’attenzione dei fan, con momenti di grande intensità e spettacolo. La vittoria di AJ Lee ha segnato un nuovo capitolo nella storia della categoria.

Nel secondo capitolo di Elimination Chamber si è acceso un confronto di alto livello tra due icone della divisione femminile. Una sfida che ha unito tenacia e tecnica, offrendo al pubblico una prestazione intensa, equilibrata e ricca di momento decisivi. Le contendenti hanno costruito una contesa bilanciata, in cui la resilienza di Becky Lynch ha retto numerosi attacchi e AJ Lee ha guidato la fase centrale con precisione e controllo del ritmo. Scambi rapidi, prese affidabili e una gestione dell’energia impeccabile hanno caratterizzato l’incontro fino agli assesti finali. La fase conclusiva è stata decisiva: una manovra di sottomissione fulminea ha sorpreso la campionessa, costringendo Lynch alla resa e scatenando l’esultanza del pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - AJ Lee vince il titolo Intercontinentale all'Elimination Chamber

