Importuna delle ragazze poi aggredisce e minaccia di morte il buttafuori

Scene al limite dell’assurdo quelle successe nel fine settimana appena trascorso in un locale della zona di Gries a Bolzano, al punto che è dovuta intervenire anche la polizia.I fattiAppena giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il protagonista di questa vicenda, un 26enne marocchino, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

