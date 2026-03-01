Aggiornamenti testuali in tempo reale statistiche e gol della Premier League 2025 26

Alle ore 19:00 di oggi, il Manchester City affronterà il Leeds United in una partita della Premier League 202526, secondo quanto riportato da 101 Great Goals. La squadra di Manchester punta a ridurre il divario di due punti dalla capolista Arsenal. La sfida sarà seguita in diretta, con aggiornamenti su sviluppi, statistiche e gol durante l'incontro.

2026-02-28 19:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Manchester City cercherà di tornare a due punti dalla capolista Arsenal quando visiterà il Leeds United. I giocatori di Pep Guardiola hanno dovuto lavorare molto duramente per vincere 2-1 in casa contro il Newcastle United sabato scorso, riducendo brevemente il divario in testa alla classifica. L’Arsenal lo ha rapidamente riportato a cinque – dopo aver giocato una partita in più – con un’enfatica vittoria per 4-1 nel derby del nord di Londra contro il Tottenham. Una trasferta a Elland Road non è un compito facile, con il Leeds che perde una volta in casa da novembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

