Aggiornamenti testuali statistiche della Premier League

2025-12-20 13:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Newcastle ospita il Chelsea quest’ora di pranzo. Segui l’azione con il nostro commento dal vivo. Il Newcastle potrebbe aver raggiunto le semifinali della Coppa EFL battendo il Fulham in casa mercoledì, ma ha ancora qualcosa da fare con i suoi tifosi dopo la pessima prestazione di domenica scorsa a Sunderland. I Wearsiders hanno ottenuto una buona vittoria per 1-0 grazie all’autogol di Nick Woltemade, con il Newcastle che ha offerto poco in risposta. I Magpies dovranno fare molto meglio se vogliono sconfiggere una squadra del Chelsea che ha vinto le ultime due, contro l’Everton in casa in campionato e il Cardiff City di terza divisione in trasferta nella Coppa EFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

