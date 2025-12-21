Addio a Ildo Cappelli. Fu vicesindaco con Zanniboni ed esponente di spicco del Pri. Una crisi respiratoria, aggravatasi nonostante la corsa in ospedale, ha posto fine venerdì a 82 anni alla vita di Cappelli, figura rilevante nella storia politica forlivese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per il panorama politico regionale.

Una crisi respiratoria, aggravatasi nonostante la corsa in ospedale, ha posto fine venerdì a 82 anni alla vita di Ildo Cappelli, figura di spicco della politica forlivese. Esponente del Partito Repubblicano, dal 1980 al 1990 fu vicesindaco e assessore nelle giunte di Zanniboni. Nato a Forlimpopoli il 26 aprile del 1943, fratello minore di Aldo (il padre aveva voluto due nomi molto simili), scrittore e autore fra l’altro del libro ‘Quando bruciò Forlimpopoli’, Cappelli dopo il diploma di Ragioneria ottiene quello Isef e diventa insegnante di educazione fisica nello stesso istituto in cui era stato studente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

