A che ora inizia il DopoFestival | l’orario della messa in onda del post Sanremo 2026

Il DopoFestival, condotto da Nicola Savino, inizia subito dopo la fine della serata di Sanremo 2026 su Rai 1. La trasmissione si svolge in diretta, offrendo analisi e interviste ai protagonisti della kermesse. La messa in onda è prevista intorno alle 23:30, appena termina l’ultima esibizione. Gli spettatori potranno seguire il commento immediato e le reazioni dei cantanti, con un’attenzione particolare alle sfide della serata.

. A che ora inizia il DopoFestival, il programma condotto da Nicola Savino su Rai 1? Lo show che seguirà le serate del Festival di Sanremo 2026 andrà in onda, appunto, dopo la chiusura della serata condotta da Carlo Conti. Indicativamente intorno alle ore 1,30 (salvo ritardi). Ognuna delle cinque serate in programma andrà in onda sul principale canale della Rai, dal 24 al 28 febbraio 2026. Al fianco di Savino un ricco cast formato da Aurora Leone, comica del gruppo dei The Jackal, Enrico Cremonesi che ha preso preso parte a Sanremo Giovani in qualità di giudice nelle ultime due edizioni, e il comico Federico Basso. 🔗 Leggi su Tpi.it

A che ora inizia C’è Posta per Te 2026: l’orario della messa in onda su Canale 5C’è Posta per Te 2026, il programma condotto da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 il sabato sera alle ore 21:45.

Sanremo 2026, a che ora inizia la prima serata del Festival: orarioSanremo 2026, la data di inizio della prima serata è stata annunciata e il festival si aprirà alle 20:35 su Rai 1.

Oggi inizia il Festival di Sanremo 2026: la conferenza, i cantanti in gara, gli ospiti, la scaletta e gli orariÈ il giorno del Festival di Sanremo 2026. Questa sera in onda su Rai 1 la prima serata del Festival condotto da Carlo Conti. Il Mattino.it seguirà in diretta tutte le serate e ... ilmattino.it

Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orariLa 76ª edizione del Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti. La co-conduttrice in tutte e cinque le serate sarà La ... tg24.sky.it

Sanremo è molto più di una gara: è un evento che arriva nelle case di tutti gli italiani. Cosa ci aspetta quest'anno Dal palco dell’Teatro Ariston ai collegamenti in città, fino al DopoFestival: inizia una settimana che unisce il Paese davanti alla musica. Leggi l - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Io al #DopoFestival No, io all’1:30 già inizio a dormire. Sul palco se facciamo tardi” #Sanremo2026 x.com