Si corre la Drei Zinnen | debutta la Winter Night Run tra neve stelle e Dolomiti
Il 27 febbraio 2026 segnerà il debutto della Winter Night Run, una corsa che si svolgerà tra le suggestive Dolomiti, sotto le stelle e nella neve. Con meno di 40 giorni all’evento, si prepara una manifestazione che unisce sport e paesaggi naturali, offrendo un’esperienza unica nel panorama podistico altoatesino. Un’occasione per vivere un appuntamento sportivo in un contesto naturalistico di grande bellezza.
Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: mancano meno di 40 giorni al 27 febbraio 2026, data che segnerà un debutto assoluto nel panorama podistico altoatesino. Per la prima volta, infatti, si correrà la Drei Zinnen Winter Night Run, una gara pronta a portare la corsa invernale sotto una luce nuova — quella dei frontalini accesi e del cielo stellato sulle Dolomiti di Sesto. Al timone dell’organizzazione c’è l’ ALV Sextner Dolomiten, con il comitato guidato da Alfred Prenn, che dopo l’esperienza della celebre Drei Zinnen Alpine Run lancia ora una sfida completamente diversa: una night run immersa nel silenzio dell’inverno, con le Tre Cime di Lavaredo a fare da scenografia naturale in uno dei contesti più suggestivi dell’arco alpino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
