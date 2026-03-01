80 20 tieni a mente questi due numeri se vuoi mangiare bene senza rinunce

L’approccio 8020 invita a considerare due numeri chiave per chi desidera mangiare bene senza sacrifici: il 80% delle scelte alimentari corrette e il 20% di libertà. Questa filosofia si rivolge a chi cerca di mantenere una buona forma fisica, spesso ostacolata da ritmi intensi, responsabilità quotidiane e poca energia per seguire diete rigide o programmi di allenamento lunghi.

Il desiderio di mantenere una forma fisica ottimale si scontra spesso con una realtà fatta di ritmi frenetici, responsabilità familiari e scarse energie da dedicare a tabelle di allenamento estenuanti o regimi alimentari punitivi. Molte diete tradizionali falliscono perché basate sulla privazione assoluta: eliminando drasticamente carboidrati, zuccheri e farine, generano un senso di frustrazione che porta inevitabilmente all’abbandono del percorso. In questo contesto, sta guadagnando popolarità un approccio differente, basato non sulla restrizione ma sull’equilibrio statistico: la regola dell’8020. La regola dell’8020 non deve essere considerata una dieta nel senso clinico o restrittivo del termine, bensì una strategia di gestione alimentare flessibile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

