Xiaomi 17 serie lancio globale da €999 con smartwatch wear os e tracker find hub

Durante il MWC 2026, Xiaomi ha presentato ufficialmente la serie 17, disponibile al lancio globale a partire da 999 euro. La nuova gamma include uno smartwatch con Wear OS e un tracker Find Hub. L’evento ha mostrato anche diverse novità hardware e software, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di prodotti rivolti ai consumatori.

l'evento di presentazione globale di xiaomi al mwc 2026 mette in evidenza la serie xiaomi 17 insieme a una gamma di novità hardware e software. l'azienda espone una strategia di prodotto che combina prestazioni elevate con nuove possibilità di utilizzo, includendo due modelli principali della gamma, un nuovo pad dedicato all'intrattenimento e un tracker per l'ecosistema Find Hub, oltre a uno smartwatch di punta. l'obiettivo dichiarato è offrire esperienze avanzate a prezzi competitivi in mercati europei già a partire dall'inizio della disponibilità. la xiaomi 17 base monta un display ltpo oled da 6,3 pollici, è disponibile con 12 gb o 16 gb di ram e opzioni di archiviazione di 256 gb o 512 gb.

