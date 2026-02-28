WWE | Svelato l’orario di inizio di Wrestlemania 42

Durante la puntata di SmackDown trasmessa la scorsa notte, sono stati annunciati l’orario di inizio e alcuni dettagli relativi a Wrestlemania 42. La serata ha visto la presentazione delle informazioni ufficiali riguardo all’evento, senza ulteriori commenti o approfondimenti. I fan hanno potuto conoscere quando si terrà l’evento e quali dettagli sono stati condivisi in diretta.

Durante la puntata di SmackDown andata in onda la scorsa notte, sono stati svelati alcuni dettagli per Wrestlemania. Le date, sabato 18 e domenica 19 aprile, erano chiaramente già note da tempo, ma l'orario è stato ufficializzato solo di recente e sorride a noi fan italiani ed europei. Infatti, a differenza del classico orario (mezzanotte o l'una), l'evento inizierà con molto più anticipo: alle 22.30! Questo ci permetterà sicuramente di seguire la diretta ad un orario più gestibile, considerando una durata indicativa di 4h per serata. E' stato inoltre annunciato, per i fan americani, che la prima ora sarà visibile gratuitamente. Per noi, sarà il primo PLE ad andare in onda su Netflix, che a partire dal primo aprile trasmetterà tutti gli eventi WWE per il pubblico italiano.