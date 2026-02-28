Una nuova truffa su WhatsApp sta facendo parlare di sé, chiamata la “truffa della ballerina”. Si tratta di un inganno che utilizza messaggi apparentemente innocenti per impossessarsi degli account degli utenti e inviare richieste di denaro ai contatti. La truffa si sta diffondendo rapidamente e sta già colpendo numerosi utenti, generando preoccupazione tra chi utilizza l’app di messaggistica.

Una nuova truffa è arrivata su WhatsApp, e sta già mietendo vittime. Conosciuta come la “truffa della ballerina“, questo inganno sfrutta messaggi apparentemente innocenti per sottrarre il controllo degli account degli utenti e diffondere richieste di denaro, creando confusione tra i contatti. Il messaggio, che inizialmente sembra innocuo, arriva da un contatto già presente nella propria rubrica. Il testo invita a votare per una giovane ballerina in un concorso e contiene una foto della ragazza in abito da ballo. A seguire, l’utente è invitato a cliccare su un link che dovrebbe aiutarla a ottenere una borsa di studio. In apparenza, tutto sembra legittimo, ma il link rimanda a una pagina falsa che simula un sito ufficiale, chiedendo di inserire dati sensibili, come credenziali o codici ricevuti via SMS. 🔗 Leggi su Tpi.it

Whatsapp, attenzione a questo messaggio: la nuova truffa, come difendersi

