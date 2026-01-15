Vi svuotano il conto in pochi secondi Attenti a questo messaggio | spopola la truffa come difendersi

Negli ultimi tempi si diffonde una truffa tramite messaggi che sembrano provenire da persone affidabili, spesso con immagini e parole rassicuranti. Questi messaggi possono sembrare innocui, ma hanno il solo scopo di ingannare e sottrarre denaro in pochi secondi. È importante riconoscere i segnali di avviso e adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati e il proprio conto.

Arriva sul telefono come una richiesta gentile, quasi tenera. Una foto, un sorriso in abiti da danza, poche righe scritte in fretta da qualcuno che, all’apparenza, conosciamo bene. E invece dietro quel messaggio si nasconde un meccanismo capace di rubare l’account, la fiducia e, nei casi peggiori, anche i risparmi di una vita. Succede tutto in pochissimi secondi, il tempo di un clic. Gli hacker non urlano, non minacciano: usano il tono delle cose normali, delle chiacchiere tra amici, delle richieste tra genitori. Proprio per questo, sempre più persone stanno cadendo nella trappola, senza neanche accorgersene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Attenti a questo messaggio”. La truffa che spopola in Italia: la polizia lancia l’allarme Leggi anche: Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp, non rispondere: ti svuotano il conto in due secondi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Truffe telefoniche: le svuotano il conto, ma ottiene un rimborso di 47 mila euro; Truffata da finti operatori bancari: spariscono 50 mila euro dal conto; Attenzione alla truffa del Gup e al prefisso 893: è il messaggino che svuota il credito dal telefono; Bolzano, anziano truffato: due donne si fingono sue amiche e gli svuotano il conto corrente. Sottratti 280mila euro. Il messaggio svuota-conto arriva anche in Italia: è già in circolazione, pochi secondi e iniziano a sparire i soldi - conto”: bastano pochi secondi per ritrovarsi con il conto prosciugato, ecco cosa sta succedendo. macitynet.it «Mi hanno svuotato il conto in pochi secondi»: la nuova truffa colpisce anche nelle Marche. Ecco come scoprirla - La disperazione corre sul filo della denuncia con la truffa che sta mietendo decine di vittime anche nelle Marche, da Pesaro, Jesi, Macerata, ... corriereadriatico.it «Mi hanno svuotato il conto in pochi secondi»: la nuova truffa colpisce anche nelle Marche. Ecco come scoprirla - «Il messaggio arrivava da un numero che avevo già in rubrica, lo stesso con cui la banca mi scrive gli SMS. corriereadriatico.it Truffe telefoniche: le svuotano il conto, ma ottiene un rimborso di 47 mila euro x.com Ci sono errori che svuotano la tua officina. Il peggio Li fai ogni giorno senza nemmeno rendertene conto. In questo carosello ti mostro i 3 errori più comuni che bloccano la crescita di molte officine. Vuoi andare oltre e trasformare sul serio il tuo lavoro Parteci facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.