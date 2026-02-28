Durante l’evento di apertura del MWC 2026, è stata presentata la versione globale di Xiaomi Watch 5, uno smartwatch Wear OS dotato di controlli a gesti sul polso. Il dispositivo permette di interagire senza toccare lo schermo e promette una durata di più giorni con una singola carica. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

all’evento di apertura del m wc 2026, è stata presentata la versione globale di xiaomi watch 5, offrendo una svolta nel modo di interagire con lo smartwatch. l’elemento distintivo riguarda i controlli gestuali basati su sensori avanzati, abbinati a una batteria di grande capacità e al Wear OS 6 integrato con Gemini, pensato per azioni rapide e fluide senza toccare lo schermo. durante il lancio, xiaomi watch 5 mostra una combinazione di hardware di alto livello e interazioni non convenzionali. i sensori emg, ppg e imu alimentano comandi precisi e a bassa latenza, offrendo esperienze hands-free per azioni quotidiane come rispondere a una chiamata o gestire una sveglia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Wear os smartwatch con controlli a gesti sul polso che dura per giorni

Wear os avvisi di terremoto ora disponibili direttamente sul polsoQuesto testo analizza l’aggiornamento di Google Play Services che amplia la disponibilità degli avvisi sismici su Wear OS, raccontando i meccanismi...

Wear os smartwatch migliori a prezzo basso scopri le offerteIl galaxy watch 8 si conferma come riferimento nel panorama degli orologi intelligenti dotati di wear os, proponendo un design pulito e una piacevole...

MIGLIORI SMARTWATCH 2025: economici, top, per Android, per iPhone

Altri aggiornamenti su Wear.

Temi più discussi: Migliori smartwatch per il Running 2025; Allerte terremoti su smartwatch: con Wear OS non servirà avere il telefono accoppiato; Gli smartwatch con Wear OS ora ricevono gli avvisi sismici anche senza smartphone; Xiaomi Watch 5 con Wear OS, l'ora del lancio globale è vicina: c'è la data ufficiale.

Xiaomi Watch 5 sfida i top di gamma: Wear OS 6, Gemini e 6 giorni di autonomiaXiaomi Watch 5 arriva in Italia con Wear OS 6, Gemini integrato e batteria da 930mAh. Prezzo, offerte e specifiche complete. smartworld.it

Gli smartwatch con Wear OS ora ricevono gli avvisi sismici anche senza smartphoneDa alcuni anni Google ha trasformato milioni di dispositivi Android in una rete distribuita di rilevamento sismico. Il sistema, introdotto nel 2020, sfrutta gli ... tecnoandroid.it

Non è “solo” un fondotinta: è il nuovo Double Wear Stay-in-Place Makeup di Estée Lauder. 36 ore on, pori levigati, nessun effetto maschera e una nuova formula più resistente ma anche più leggera. Cercalo subito nella tua Profumeria Ethos - facebook.com facebook