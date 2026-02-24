wear os avvisi di terremoto ora disponibili direttamente sul polso

Google Play Services ha introdotto avvisi di terremoto sul smartwatch Wear OS, a causa dell’esigenza di aumentare la sicurezza degli utenti in zone sismiche. Ora i dispositivi compatibili ricevono notifiche in tempo reale, permettendo di agire rapidamente. L’aggiornamento coinvolge modelli recenti, migliorando la protezione durante le emergenze. La funzione si attiva automaticamente, offrendo un supporto pratico in situazioni di rischio imminente.

Questo testo analizza l’aggiornamento di Google Play Services che amplia la disponibilità degli avvisi sismici su Wear OS, raccontando i meccanismi operativi, i dispositivi interessati e le implicazioni pratiche per la sicurezza. vengono chiariti i cambiamenti rispetto alle versioni precedenti, i tempi di rilascio e le condizioni necessarie per beneficiare della nuova modalità di notifica. avvisi sismici su wear os: estensione senza pairing. In passato, gli avvisi sismici su Wear OS apparivano esclusivamente quando lo smartwatch era collegato al telefono. Con l’aggiornamento Play Services v26.07, la funzione diventa operativa anche se lo orologio non è abbinato al telefono, sfruttando la connettività integrata del dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche: L’app Wear APK Install risolve uno dei limiti di Wear OS

Leggi anche: Wear os orologi più autonomi in situazioni di emergenza

Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Finalmente ci siamo: nuovo aggiornamento di sistema Google Play per i Samsung Galaxy; Scopri Galaxy Watch Ultra 2025: orologio premium con sensori bioattivi e GPS a doppia frequenza; Google libera gli avvisi sui terremoti del sistema operativo Wear dai telefoni.

Le Card di chiamata di Google Telefono potrebbero trovare spazio su Wear OSLe Card di chiamata di Google Telefono vengono sfruttate su smartphone ma non sugli smartwatch Wear OS, ma la situazione potrebbe cambiare. tuttoandroid.net

Messaggi si aggiorna su Wear OS con Segna come lettoNovità in arrivo per Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS su molti dispositivi Android. Nelle ultime ore è iniziata la distribuzione d ... tecnoandroid.it

Morte piccolo Domenico: Notificati 6 avvisi di garanzia a sanitari dell'Ospedale Monaldi, sequestrati smartphone, le indagini della Procura della Repubblica di Napoli - facebook.com facebook