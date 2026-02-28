Volley Perugia liquida una Trento spuntata e si merita la finale di Supercoppa Italiana

Perugia ha battuto Trento con un punteggio di 3-0, vincendo i set 25-19, 25-20 e 25-20. La squadra ha dimostrato solidità e precisione in ogni fase dell'incontro. La partita si è svolta senza sorprese e ha portato Perugia alla finale di Supercoppa Italiana. La squadra avversaria si è presentata con un roster ridotto rispetto alle aspettative.

Perugia ha sconfitto Trento con un secco 3-0 (25-19; 25-20; 25-20) e si è qualificata alla finale della Supercoppa Italiana di volley maschile, evento in corso di svolgimento a Trieste (era previsto in autunno in Arabia Saudita, ma è stato posticipato al termine della regular season di Superlega a causa di problemi organizzativi). I Block Devils hanno rispettato il pronostico della vigilia contro gli incerottati dolomitici e domenica 1° marzo scenderanno in campo per affrontare la vincente del confronto tra Civitanova e Verona nel match che metterà in palio il trofeo. I Campioni del Mondo hanno allungato di forza in avvio del primo set (5-1) e poi sull’8-5 hanno messo in chiaro le cose con un muro di Russo, un ace e un contrattacco di Ben Tara (12-5). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Perugia liquida una Trento spuntata e si merita la finale di Supercoppa Italiana LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: dalle 15.30 la prima semifinaleLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: prima semifinale incertissima!Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale di Supercoppa Italiana 2026 tra Trento e Perugia. Tutti gli aggiornamenti su Supercoppa Italiana. Discussioni sull' argomento Champions League: Perugia vince anche a Berlino, 6 su 6; SuperLega 2025-26: Perugia strapazza Verona e vince la regular season. Volley, Perugia liquida una Trento spuntata e si merita la finale di Supercoppa ItalianaPerugia ha sconfitto Trento con un secco 3-0 (25-19; 25-20; 25-20) e si è qualificata alla finale della Supercoppa Italiana di volley maschile, evento in ... oasport.it LIVE Trento-Perugia 0-3, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri volano in finale dopo un match perfettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 17:09 Si chiude qui la ... oasport.it Trieste pronta per la finale della Supercoppa italiana di volley maschil -> https://www.nordest24.it/trieste-del-monte-supercoppa-volley-maschile - facebook.com facebook “Orgogliosi di ospitare a Trieste la Finale di Del Monte #Supercoppa italiana di volley maschile”. @M_Fedriga sottolinea la crescita della pallavolo italiana e il valore internazionale dell’evento in programma il 28 febbraio e 1 marzo al PalaTrieste tinyurl.com/ x.com