viva il festival della noia

Durante il Festival della noia, i cronisti si concentrano su eventi apparentemente insignificanti che si svolgono all’interno di Rai, cercando di cogliere ogni minimo dettaglio che possa far emergere qualcosa di rilevante. La regola non scritta nel giornalismo politico è che, anche di fronte a situazioni tranquille, i giornalisti devono analizzare attentamente ogni segnale, grande o piccolo, lasciando spazio a interpretazioni e approfondimenti.

Destra senza egemonia, sinistra senza idee, pochi conflitti, inerzia per tutti. E Sanremo è lo specchio perfetto dell'Italia anche quando fa sbadigliare. Elogio di un festival straordinariamente normale La regola non scritta del giornalismo politico è che quando succede qualcosa di interessante in Rai i cronisti devono fare di tutto per provare a capire come quel piccolo dettaglio che si è intravisto possa spiegare la politica italiana. La Rai, lo sappiamo, è uno specchio formidabile per comprendere al meglio gli equilibri tra i partiti, i rapporti di forza nelle opposizioni, le tensioni latenti nella maggioranza ed è compito di un buon cronista fare un esercizio di creatività per riempire quello spazio spesso imposto da direttori senza cuore: come la Rai spiega la politica, appunto.

