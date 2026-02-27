Processo a Sanremo chi ha ucciso il Festival? Tre indizi | le canzoni la noia e gli ospiti poco super

Il Festival di Sanremo si trova al centro di un’analisi che mette in discussione le sue caratteristiche principali. Tra canzoni poco memorabili, momenti di noia e ospiti di seconda scelta, si cerca di capire cosa abbia contribuito a una possibile crisi. La scena si fa più complessa mentre si tenta di individuare le cause di questa “caduta”, senza tralasciare dettagli che possano chiarire l’andamento generale.

Sanremo - Anatomia di una caduta. A terra c’è un cadavere. Nome: Festival. Cognome: di Sanremo. Chi l’ha ucciso, e perché? L’indagine è complicata, ma cerchiamo di ricostruire i fatti. La vittima è precipitata da un’altezza di 11.8 milioni di spettatori (dati della seconda serata del 2025) ai 9 di mercoledì sera, da un indice di ascolto del 64,6 del 2025 al 59,5 di quest’anno. Ha quindi subito un’emorragia di 3 milioni di spettatori, e di 5 punti percentuali. Le condizioni sono gravissime. Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman sul palco dell'Ariston Ma qualche indizio sul o sui colpevoli c’è. Primo rilievo: il principale sospettato, tal Carlo Conti, sostiene a sua difesa che davanti alla tv c’era complessivamente meno pubblico, e quindi meno gente ha guardato la trasmissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dal 24 al 28 febbraio 2026 torna l'appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston.

