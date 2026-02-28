La vertenza del personale comunale rimane aperta dopo il fallimento della conciliazione con il prefetto. Il gruppo consiliare del Pd critica la Giunta, definendola fallimentare e sostenendo che la mediazione non ha portato a risultati. La situazione di agitazione tra i lavoratori continua senza aver trovato ancora una soluzione definitiva. La polemica tra le parti coinvolte si intensifica.

"Una Giunta fallimentare come quella Zuccarini non poteva non far fallire anche la mediazione del prefetto", così il gruppo consiliare Pd sulla vertenza del personale comunale, che resta in stato d’agitazione. Oggi alle 11 è stata convocata una confernza stampa delle opposizioni sulla vicenda. "Il tentativo di mediazione del prefetto si è infranto contro il muro dell’ arroganza e della chiusura al dialogo, che da tempo caratterizza la giunta Zuccarini – aggiunge il Pd –. Le giuste richieste dei lavoratori e del sindacato degli enti locali sono state tutte respinte. Il sindaco procede con diktat e arroganza, non sapendo nemmeno il significato del confronto e del dialogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza del personale comunale. Salta la conciliazione, è polemica

