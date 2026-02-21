resta aperta la vertenza nidi e mense tentativo di conciliazione fallito

La vertenza sui nidi e le mense si è riaperta dopo un tentativo di conciliazione fallito. Rsu e sindacati di categoria si preparano a nuove manifestazioni, criticando la gestione dell’amministrazione e chiedendo risposte concrete. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno evidenziato le difficoltà di famiglie e operatori, chiedendo interventi immediati. La situazione resta tesa, mentre le parti continuano a discutere per trovare una soluzione. La protesta potrebbe riprendere nelle prossime settimane.

Nidi e mense: niente conciliazione, con Rsu e sindacati di categoria pronti per nuove iniziative di protesta. La Rsu del Comune, Uil Fpl, Fp Cgil, Cisl Fp e Usb hanno trasmesso alla Prefettura e alla Commissione di Garanzia la conclusione con esito negativo del tentativo di conciliazione relativo alla vertenza sui servizi educativi 0–3 e sulla ristorazione scolasticacucine. "Lo stato d’agitazione era stato sospeso a gennaio – spiegano i rappresentanti sindacali – per favorire l’apertura di un dialogo costruttivo. Nel successivo incontro del 4 febbraio con sindaco e giunta, abbiamo chiesto di proseguire il confronto entro una settimana, massimo dieci giorni per verificare soluzioni e tempi su criticità già segnalate: organici, sostituzioni tempestive, carichi di lavoro, continuità educativa, tutela della salute e sicurezza e una gestione del precariato che non disperda competenze maturate in anni di servizio".🔗 Leggi su Lanazione.it

Bilancio di previsione, sì del Consiglio. Mense, nidi e scuolabus: stesse tariffeIl Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026, confermando la stabilità delle tariffe per mense, nidi e scuolabus nonostante riduzioni di oltre 356mila euro da parte del governo.

Dipendenti comunali in agitazione, si avvia il tentativo la conciliazione per scongiurare lo scioperoI dipendenti comunali hanno dichiarato lo stato di agitazione e si preparano a un possibile sciopero.

