Alle ore 20:45 si affrontano Verona e Napoli nel 27° turno di Serie A 202526. Sammarco schiera i suoi con un modulo 3-4-2-1, confermando alcuni titolari dal match precedente, mentre Conte opta per un 4-3-3 con diverse variazioni rispetto alla formazione abituale. Entrambi gli allenatori hanno annunciato le formazioni ufficiali poco prima del calcio d’inizio, con le squadre pronte a scendere in campo.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Milan, Allegri in conferenza: «Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Da domani inizia la discesa» Conferenza stampa Kalulu pre Roma Juve: «Settimana importante per noi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Verona Napoli, le scelte di Sammarco e Conte per la partita di Serie A

Formazioni ufficiali Sassuolo Verona, le scelte di Grosso e Sammarco per la sfida di Serie ACalciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui...

Sassuolo Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Sammarco per la sfida di Serie ANel contesto del campionato di Serie A 2025/26, Sassuolo e Verona si accingono a scendere in campo per il 26° turno.

Tutti gli aggiornamenti su Verona Napoli.

Temi più discussi: Verona-Napoli: le formazioni ufficiali; Verona-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming; Verona-Napoli oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni; Formazioni ufficiali Sassuolo-Verona, chi gioca titolare al posto degli squalificati Matic, Akpa-Akpro, Orban e Muharemovic? Le ultime su Suslov e sul sostituto di Serdar.

Hellas Verona – Napoli: ecco le formazioni ufficialiHellas Verona - Napoli formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sammarco e Conte per la ventisettesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it

Verona-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming e classifica Serie AIl Napoli è a caccia dell'immediato riscatto, dopo aver perso tra le polemiche a Bergamo con l'Atalanta. Nella gara valida per la 27a giornata di Serie A, i partenopei hanno ... ilmessaggero.it

Serie A, Como-Lecce 3-1: lariani temporaneamente al quinto posto in classifica che vale un posto in Europa League, salentini ancora in zona retrocessione. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rai - facebook.com facebook

FOTO SHOW NM - Hellas Verona-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com