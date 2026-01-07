Ecco le informazioni per seguire la partita Napoli Verona, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito, le opzioni di streaming e diretta TV per seguire l’evento.

© Tpi.it - Napoli Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

