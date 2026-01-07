Napoli-Verona 2-2 a breve Conte in conferenza

Dopo il pareggio tra Napoli e Verona, terminato 2-2, Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la partita e le prossime sfide della squadra. L’allenatore ha commentato gli aspetti tecnici e tattici, offrendo spunti sul percorso del Napoli in campionato. La conferenza è prevista a breve e fornirà ulteriori dettagli sulle valutazioni di Conte riguardo alla prestazione e alle prospettive future.

Dopo il pareggio contro il Verona, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa Conte in conferenza.

