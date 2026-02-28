L’allenatore del Napoli ha scelto Meret come possibile titolare nella partita contro il Verona. La squadra partenopea torna in campo dopo tre partite senza vittorie e cerca di ottenere i tre punti per mantenere il vantaggio su Juventus e Roma, che si affrontano domani allo Stadio Olimpico. La sfida si gioca in un momento di tensione tra le squadre in classifica.

Il Napoli torna in campo a Verona per cercare una vittoria che manca da tre partite. Gli azzurri hanno affrontato sfide complicate, ma servono i tre punti per allungare su Juventus e Roma, che si sfideranno domani allo Stadio Olimpico. Antonio Conte si aspetta una prestazione convincente da parte di tutti, a partire dall’estremo difensore. L’ultima volta che il Napoli ha mantenuto la porta inviolata risale al 17 gennaio, contro il Sassuolo. Toccherà a Meret proteggere la porta contro l’Hellas. Secondo quanto riportato da ‘SkySport’, sarà l’ex portiere dell’Udinese a scendere in campo dal primo minuto. Dopo tre panchine consecutive, infatti, Meret è pronto a prendere il posto di Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verona-Napoli, Conte si affida a Meret? L’allenatore ha preso una decisione

McTominay a disposizione per Verona? Conte ha preso una decisioneDopo l’allenamento congiunto vinto 4-0 contro il Giugliano a Castel Volturno, arrivano segnali lato infortuni per mister Conte.

Conte Napoli, si continuerà insieme anche dopo questa stagione? ADL ha preso una decisione importante. L’indiscrezioneIl Napoli continua a vivere un momento di grande entusiasmo dopo la conquista della Supercoppa Italiana, il secondo trofeo stagionale sotto la guida...

VIVIANO CRITICA CONTE IN DIRETTA | SI SCATENA LO STUDIO | Cosa dice sull'ALLENATORE del NAPOLI

Una selezione di notizie su Verona Napoli.

Temi più discussi: Verona-Napoli, la decisione di Antonio Conte su Anguissa; Pronostico Verona-Napoli quote analisi 27ª giornata Serie A; Verona-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verona-Napoli, Anguissa verso il rientro? La decisione di Conte.

Verona-Napoli, probabili formazioni e ultime notizie: Conte e gli azzurri vogliono la Champions LeagueÈ il giorno di Verona-Napoli, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, ancora in trasferte, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro ... ilmattino.it

Pagina 1 | Dove vedere Verona-Napoli in tv? Dazn o Sky, orarioLa squadra di Antonio Conte fa visita all'Hellas di Paolo Sammarco in occasione della 27esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it

Queste le probabili scelte di formazione di Antonio Conte per Hellas Verona-Napoli, match in programma alle ore 18:00 Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IPhone e Android o in auto col DAB Campania! #TuttoNap - facebook.com facebook

Verona-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming x.com