Pierre Kalulu commenta l’imminente sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando l’importanza della partita senza esagerare. Il difensore avverte sulle insidie di un match decisivo, ma ricorda anche che altre sfide attendono la squadra. Alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi, Kalulu riflette sulle sfide future e sulle lezioni apprese, offrendo una prospettiva equilibrata e realistica.

Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul difensore! Adesso cambia tutto, ecco cosa può succedere Roma, adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kalulu si racconta: «Juve Napoli? Sarà una partita importante e decisiva, ma poi ne mancheranno altre 17…»

Leggi anche: Piovanelli si racconta: «Pisa Juve è una partita strana per me. Con Spalletti ho passato anche un’estate insieme. Alla Juve ho trovato un grande ambiente ma poi…»

Leggi anche: Maldini sul big match. "É una partita importante, ma non decisiva»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0; Juventus, Kalulu e gli scatti virali con la star di OnlyFans: Beatrice Segreti esce allo scoperto e dice tutto; L’oro olimpico e Conte sfiorato: Juanlu, chi è il possibile vice Kalulu della Juve; Le pagelle della Juve contro il Benfica: Kalulu utile, Kelly salva, assist David.

Juve, Kalulu a Tuttosport: Spalletti ci ha cambiatiPierre Kalulu ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, dove racconta gli inizi di carriera e il suo momento attuale. juvenews.eu

Juventus, Kalulu: Ecco come ci ha cambiati Spalletti. Tonali? Un amico, poi si vedràIl francese ha parlato di questa prima parte di stagione, vissuta da vero protagonista con la Juventus: le sue parole. msn.com

“Quando giochi devi essere il più forte, non ho mai sentito la pressione”: Pierre #Kalulu racconta così l’aspetto mentale nella sua carriera Dalla corsa scudetto a #Spalletti, passando per #JuveNapoli e… #Tonali: il difensore ha raccontato passato e - facebook.com facebook