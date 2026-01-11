Verbania Massimo Terzi è il nuovo presidente del Museo del Paesaggio
Massimo Terzi è stato confermato presidente del Museo del Paesaggio di Verbania, durante la prima seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 1° dicembre. Già in carica dal 2013 al 2021, Terzi torna alla guida dell’istituzione per continuare a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale. La sua esperienza e competenza rappresentano un punto di riferimento per il museo e la comunità.
Massimo Terzi è il nuovo presidente del Museo del Paesaggio di Verbania. Eletto all'unanimità durante la prima seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 1° dicembre, era già stato presidente dal 2013 al 2021, per due mandati e mezzo. Allora aveva dato il via alla riapertura e al nuovo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Record di biglietti staccati nel 2025 al Museo del Paesaggio di Verbania
Leggi anche: Omaggio di Omar Galliani a Paolo Troubetzkoy: nuova mostra al Museo del Paesaggio di Verbania
Sabato a Verbania, allo Scenario Jazz Cafè! Ney Portilho, basso Cesar Moreno, piano Massimo Mantovani, sax e flauto Nicola Stranieri, batteria Vi aspettiamo Piazza Castello 18A, Verbania telef. 328 2122461 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.