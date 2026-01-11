Verbania Massimo Terzi è il nuovo presidente del Museo del Paesaggio

Massimo Terzi è stato confermato presidente del Museo del Paesaggio di Verbania, durante la prima seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 1° dicembre. Già in carica dal 2013 al 2021, Terzi torna alla guida dell’istituzione per continuare a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale. La sua esperienza e competenza rappresentano un punto di riferimento per il museo e la comunità.

