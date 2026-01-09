Corsa clandestina di cavalli alle pendici dell’Etna 15 denunciati per maltrattamento di animali

A Camporotondo Etneo, la polizia ha scoperto e smantellato una corsa clandestina di cavalli alle pendici dell’Etna. Quindici persone, tutte provenienti dalla provincia di Messina, sono state denunciate per maltrattamento di animali e organizzazione di eventi non autorizzati. L’intervento ha portato alla sospensione di un’attività illegale che mette a rischio il benessere degli animali e la sicurezza pubblica.

L'operazione della polizia a Camporotondo Etneo. Quindici persone, tutte provenienti dalla provincia di Messina, sono state denunciate dalla polizia per maltrattamento di animali e organizzazione di una gara clandestina di cavalli. L'episodio è avvenuto a Camporotondo Etneo, nel Catanese, durante una corsa illegale disputata lungo una strada in salita alle pendici dell'Etna. La gara illegale ripresa con telecamere e droni. L'indagine è stata condotta dalle squadre a Cavallo, dalle Volanti e dalla Squadra Mobile della Questura, che hanno monitorato l'intera corsa grazie alle telecamere di sorveglianza e all'uso di droni.

