Università alla Vanvitelli nasce la Biblioteca Enrico De Nicola

Lunedì 2 marzo alle 14, presso la sede di Palazzo Melzi a Santa Maria Capua Vetere, sarà inaugurata la Biblioteca Enrico De Nicola all’interno dell’Università Vanvitelli. L’evento coinvolgerà rappresentanti accademici e autorità locali che parteciperanno alla cerimonia di apertura. La biblioteca prenderà il nome di una figura storica e si inserisce tra le nuove strutture dell’ateneo.

Lunedì 2 Marzo alle ore 14 a Santa Maria Capua Vetere presso la sede di Palazzo Melzi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" si svolgerà la cerimonia di intitolazione ad Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, della Biblioteca del Dipartimento che presenterà al pubblico i suoi nuovi servizi realizzati con il progetto "Biblioteche 4.