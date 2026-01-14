Ultimissime Inter LIVE | le probabili formazioni della gara contro il Lecce l’intervista di Diouf

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell’Inter: focus sulle probabili formazioni della partita contro il Lecce e l’intervista di Diouf. In questa sezione, troverai le notizie più recenti e affidabili sulla squadra nerazzurra, per rimanere sempre informato sugli sviluppi e le novità del mondo Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 14 GENNAIO. Diouf svela: «Inter, sono fiero di indossare questa maglia. San Siro è un orgoglio. Ecco i 5 aggettivi che mi rappresentano». Diouf, centrocampista dell’Inter, si è raccontato nel Match day Programme in vista della sfida di questa sera contro il Lecce Probabili formazioni Inter Lecce: Chivu vara un moderato turnover. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni della gara contro il Lecce, l’intervista di Diouf Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Napoli, parla Calhanoglu Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni per la gara con l’Atalanta, parla Chivu La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli, la probabile formazione contro l'Inter col dubbio Neres; Inter-Lecce, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Lecce probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca insieme a Lautaro e al posto di Banda. Inter-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i salentini di Eusebio Di Francesco nel recupero della 16ª giornata ... tuttosport.com

