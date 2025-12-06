I carabinieri di Cesano Maderno (Milano) hanno arrestato un uomo di 38 anni per aver sequestrato per ore la sua ex compagna e il figlio. Il fatto è avvenuto due giorni fa, dopo la fine della relazione e a seguito di denunce dell a donna per violenza sessuale e maltrattamenti. Secondo le ricostruzioni, la vittima, residente a Corsico con il bambino, aveva acconsentito a invitare l’uomo a cena, con la scusa di trascorrere una serata insieme. Dopo aver mangiato e giocato con il figlio, l’uomo ha chiesto di poter fermarsi a dormire. Quando la donna ha imposto che avrebbe potuto restare solo sul divano, l’uomo è improvvisamente diventato aggressivo: ha trascinato madre e figlio in camera da letto, chiudendo a chiave la porta e dichiarando che non se ne sarebbe andato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sequestrata dall’ex compagno riesce a chiedere aiuto inviando un video con il cellulare: 38enne arrestato