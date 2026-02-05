Quali fermate della metro oggi chiudono per le Olimpiadi | tutte le modifiche ai mezzi Atm giovedì 5 febbraio

Giovedì 5 febbraio, a Milano, molte fermate della metro resteranno chiuse a causa delle Olimpiadi. Atm ha annunciato diverse modifiche e deviazioni per i mezzi pubblici in città. I lavoratori e i pendolari devono prepararsi a percorsi diversi rispetto al solito, perché alcune stazioni saranno interdette durante la giornata. La città si prepara a vivere l’evento con cambiamenti importanti nella mobilità urbana.

Non solo strade chiuse e divieti. A Milano, a seguito del piano della viabilità del comune in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, sono previste modifiche e deviazioni anche per i mezzi Atm. “Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza giovedì 5 e venerdì 6 febbraio adegueremo il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Quali fermate della metro oggi chiudono: tutte le modifiche ai mezzi Atm per le Olimpiadi giovedì 5 febbraio Questa mattina a Milano, Atm ha annunciato le modifiche ai percorsi della metro per le Olimpiadi. Inter-Como, due stazioni della metro chiudono prima (e tutte le modifiche ai mezzi) per la partita La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: A Roma nel weekend chiude la metro B: la tratta interessata e le alternative; Giovedì e venerdì di delirio tra strade chiuse, metro e zone off-limits: come muoversi a Milano durante le…; ATM: fermate metro chiuse e deviazioni tram/bus il 5–6 febbraio 2026 (Duomo, San Babila, Monumentale, San Siro); Roma, Metro B chiusa (in parte) dal 30 gennaio al 1° febbraio per lavori: i bus sostitutivi, le fermate, le modifiche e gli orari. Ecco... Metro C a Roma, aprono le fermate di Colosseo e Porta MetroniaAttese da anni, dopo oltre 13 anni di lavori, oggi il taglio del nastro per le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, ... ansa.it Roma, aprono due nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta MetroniaCon l’inaugurazione entra in funzione il nuovo tratto della metropolitana che dalla stazione San Giovanni arriva fino all’area dei Fori Imperiali. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Roma ... tg24.sky.it Tutte le modifiche alla viabilità per le Olimpiadi: metro potenziate, ma alcune fermate saltano il 5 e il 6 febbraio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.