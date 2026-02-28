Trump all’Iran | non bisogna sfidare la nostra forza

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran non deve mettere alla prova la loro potenza, dichiarando che verranno distrutti i loro missili e che si agirà affinché il regime non ottenga armi nucleari. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso pubblico, in cui ha ribadito la fermezza degli Stati Uniti sulla questione iraniana.

“Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane” Lo ha detto Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa “nobile missione”. Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime. “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’immunità totale o affronterete una morte certa”. Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio “al grande e orgoglioso popolo iraniano: l’ora delle libertà è vicina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

