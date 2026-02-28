Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non bisogna sfidare la loro forza, aggiungendo che gli Stati Uniti distruggeranno i missili dell’Iran e si assicureranno che il regime non ottenga armi nucleari. Queste affermazioni sono state fatte durante un discorso pubblico e rappresentano una posizione ferma nei confronti delle attività considerate minacciose da parte di Teheran.

“Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane” Lo ha detto Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa “nobile missione”. Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime. “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’immunità totale o affronterete una morte certa”. Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio “al grande e orgoglioso popolo iraniano: l’ora delle libertà è vicina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trumo all’Iran: “non bisogna sfidare la nostra forza”

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Temi più discussi: Iran: Trump valuta un raid mirato seguito da un attacco più ampio; Trump: l'Iran vuole missili in grado di colpire gli Stati Uniti, Teheran nega le accuse; Ultimatum di Trump all'Iran: 'Accordo entro 10 giorni o sarà guerra'; Si va verso la guerra?: Ecco cinque indizi che indicano che Trump attaccherà presto l'Iran | blue News.

Israele-Usa, attacchi contro l'Iran: «Raid preventivi». Esplosioni a Teheran. Trump: «Non avrà mai arma nucleare». Idf: in arrivo missili sul nostro PaeseA quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, a seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione te ... ilmattino.it

Iran sotto attacco, raid congiunto di Israele e Stati Uniti. Trump: Non avranno mai il nucleareDonald Trump ha scelto l’opzione militare. Dopo settimane di tensione e negoziati sul nucleare che ad oggi non avevano portato ad alcuna intesa, Stati Uniti ed Israele hanno lanciato questa mattina un ... unita.it

