Trumo all’Iran | non bisogna sfidare la nostra forza

28 feb 2026

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non bisogna sfidare la loro forza, aggiungendo che gli Stati Uniti distruggeranno i missili dell’Iran e si assicureranno che il regime non ottenga armi nucleari. Queste affermazioni sono state fatte durante un discorso pubblico e rappresentano una posizione ferma nei confronti delle attività considerate minacciose da parte di Teheran.

“Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane” Lo ha detto Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa “nobile missione”. Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime. “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’immunità totale o affronterete una morte certa”. Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio “al grande e orgoglioso popolo iraniano: l’ora delle libertà è vicina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trumo all’Iran: “non bisogna sfidare la nostra forza”

