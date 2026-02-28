Truffa del Superbonus | Si intascò gli anticipi per le ristrutturazioni Imprenditore a processo

Un imprenditore è stato portato in tribunale con l’accusa di aver truffato proprietari di ville tra Rimini e Riccione, promettendo interventi di ristrutturazione di alto livello e milionari. I proprietari avevano versato anticipi per avviare i lavori, che però non sono mai stati completati. La vicenda riguarda la truffa del Superbonus e le somme che l’imprenditore avrebbe intascato senza realizzare i lavori promessi.

di Francesco Zuppiroli Prometteva ristrutturazioni da sogno, con interventi di rifacimento, anche milionari, ai proprietari di ville tra Rimini e Riccione convinti a versare a un’impresa edile anticipi consistenti per l’avvio di cantieri mai conclusi. Così, stando alle accuse, un imprenditore riminese di 48 anni avrebbe cavalcato l’onda del contributo Superbonus 110% per truffare con lo stesso modus operandi un totale di sette persone tra il 2021 e il 2024. Proprietari di immobili che, uno dopo l’altro, hanno denunciato l’uomo alla procura di Rimini, dopo essere entrati in affari con l’imprenditore ed essersi accorti troppo tardi del mancato avvio della quasi totalità dei cantieri commissionati e, in parte, pagati anticipatamente con cospicui acconti da migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa del Superbonus: "Si intascò gli anticipi per le ristrutturazioni". Imprenditore a processo Truffa del Superbonus edilizio: 2 milioni sequestrati dalla finanza a NovaraEseguite dalle fiamme gialle anche sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere,... Superbonus, maxi-truffa da 1,5 miliardi: accolte parzialmente le richieste cautelari al Riesame di NapoliAVELLINO – La vicenda approdata oggi davanti alla Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli rappresenta uno dei capitoli più recenti... Tutto quello che riguarda Truffa del Superbonus. Temi più discussi: Prendevano i soldi e non facevano i lavori. La super truffa del Superbonus; Truffa del Superbonus: Si intascò gli anticipi per le ristrutturazioni. Imprenditore a processo; Truffa del Superbonus edilizio: 2 milioni sequestrati dalla finanza a Novara; Nuova truffa sul superbonus edilizio scoperta dalla Finanza, crediti d'imposta indebiti per quasi due milioni di euro. Truffa superbonus alle Ammiraglie: condannata l’ex assessora RomagnoliSavona – Sono stati tutti condannati (eccetto il legale rappresentante della ditta, Franco De Rossi, unico assolto) gli imputati della cosiddetta truffa del Super bonus di Savona per il rifacimento ... ilsecoloxix.it Novara: frode Superbonus e truffa, 7 misure cautelari e sequestro da 2 mlnLa Guardia di Finanza di Novara ha dato esecuzione, su delega della locale Procura, a un decreto di sequestro preventivo per circa 2 milioni di euro e a un’ordinanza di applicazione di misura cautelar ... ticinonotizie.it Truffa Superbonus a Patti, lavori fantasma e sequestro - I Finanzieri del Comando Provinciale di - facebook.com facebook Lavori mai eseguiti: truffa sul superbonus 110% da quasi 2 milioni x.com