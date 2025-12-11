Superbonus maxi-truffa da 1,5 miliardi | accolte parzialmente le richieste cautelari al Riesame di Napoli

Un caso di grande rilievo coinvolge un presunto maxi-furto da 1,5 miliardi di euro legato al Superbonus, con richieste cautelari accolte parzialmente dal Riesame di Napoli. La vicenda si inserisce in un'inchiesta che sta facendo molto discutere, evidenziando le criticità e le possibili frodi nell'ambito degli incentivi fiscali.

AVELLINO – La vicenda approdata oggi davanti alla Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli rappresenta uno dei capitoli più recenti dell’inchiesta che ha portato alla luce una presunta maxi-truffa da un miliardo e mezzo di euro legata al Superbonus.L’indagine, complessa e meticolosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

