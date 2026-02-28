Tremiti | ottomila ricci sequestrati e reimmessi in mare Carabinieri

Nella notte del 25 febbraio, nelle acque dell’arcipelago delle Diomedee, i carabinieri hanno sequestrato ottomila ricci di mare destinati al mercato illegale. I militari hanno reimmesso in mare i ricci recuperati e hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto della pesca non autorizzata. L’intervento si è concluso con il rientro delle unità militari alle proprie basi.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Un duro colpo al mercato della pesca illegale è stato messo a segno nella notte del 25 febbraio nelle acque dell'arcipelago delle Diomedee. Un'operazione congiunta tra i Carabinieri della Stazione delle Isole Tremiti e il personale della locale Capitaneria di Porto ha portato all'intercettazione di tre soggetti dediti alla raccolta abusiva di una risorsa marina protetta e fondamentale per l'ecosistema: il riccio di mare. L'azione dei militari è scattata al largo di Cala Benedettini, presso l'isola di San Domino, ove le forze dell'ordine hanno sorpreso tre individui a bordo di un battello pneumatico, mentre erano intenti a completare il carico di un ingente quantitativo di echinodermi.