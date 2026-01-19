Luci in mare e parte il controllo dei finanzieri | scoperto pescatore di frodo sequestrati 400 ricci

Durante una operazione notturna a Gallipoli, le forze di polizia hanno individuato un pescatore di frodo, sequestrando 400 ricci e circa cinque chili di prodotti ittici non autorizzati. L’intervento si è concluso con la sanzione amministrativa e il sequestro della merce, nell’ambito dei controlli mirati alla tutela delle risorse marine e alla tutela della legalità nel settore della pesca.

È accaduto nelle scorse ore, nelle acque di Gallipoli. I militari della Sezione operativa navale hanno rigettato in mare gli esemplari e donato inoltre in beneficienza cinque chili di pescato GALLIPOLI – I finanzieri intervengono durante una battuta di pesca notturna: individuato e sanzionato un uomo, sequestrati 400 ricci e cinque chili di prodotti. È accaduto nelle scorse ore a Gallipoli, nei pressi della Spiaggia della purità, quando i militari della Sezione operativa navale delle fiamme gialle stavano eseguendo una attività di vigilanza. Insospettiti dalle luci provenienti dal mare, i finanzieri hanno effettuato un appostamento lungo la costa, attendendo il rientro a riva del subacqueo.

