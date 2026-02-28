Torino quando Craxi fu il presidente ombra granata | dalla sfida agli Agnelli al tramonto di Hammamet

A Torino, si racconta di un periodo in cui un politico influente esercitava un ruolo di potere dietro le quinte, collegato alla squadra di calcio locale. La vicenda coinvolge la sfida agli Agnelli e le operazioni di controllo che si intrecciavano con le dinamiche del club, lasciando tracce di un rapporto complesso tra politica e sport. La narrazione si concentra su eventi e figure che hanno segnato quegli anni.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Parma, Cuesta perde i pezzi: doppio infortunio nel pari contro il Cagliari! Juve, Bremer verso il rientro in campo? Cosa filtra sulla sua presenza contro la Roma Rio Ave, l’ex Parma e Cagliari Bruno Alves è il nuovo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, quando Craxi fu il “presidente ombra” granata: dalla sfida agli Agnelli al tramonto di Hammamet Leggi anche: Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto Leggi anche: Fond. Craxi - Hammamet, Commemorazione 26 anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto