Tira calci a una donna nel parcheggio del Sant’Anna per rapinarla e prende a pugni una guardia | arrestato 21enne

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare la borsa di una donna nel parcheggio dell’ospedale Sant’Anna e aver colpito con calci e pugni una guardia di sicurezza intervenuta. Inizialmente aveva cercato di strapparle la borsa, poi si è scagliato contro il personale di sicurezza presente nel pronto soccorso.

Prima avrebbe tentato di strappare la borsa a una donna nel parcheggio dell’ospedale, poi si sarebbe scagliato contro il personale della sicurezza al pronto soccorso. Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato un 21enne originario della Guinea, irregolare sul territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

