Medio Oriente, colloqui e tensioni a Gaza. Card. Pizzaballa incontra i fedeli

Proseguono a Miami i colloqui dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Hamas chiede la fine delle violazioni israeliane. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa è a Gaza per incontrare i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

MEDIO ORIENTE | Israele ferma gli aiuti per Gaza. Chiusi i valichi di Kerem Salem e Al Awja. La Mezzaluna Rossa egiziana: "La chiusura dei posti di frontiera impedisce la consegna di aiuti umanitari".

