Medio Oriente colloqui e tensioni a Gaza Card Pizzaballa incontra i fedeli
Proseguono a Miami i colloqui dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Hamas chiede la fine delle violazioni israeliane. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa è a Gaza per incontrare i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L'Oman ospiterà domenica i colloqui sul nucleare Usa-Iran - L'Oman ha annunciato giovedì che ospiterà un sesto round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana, in un contesto di crescenti tensioni tra i due nemici di lunga data. ansa.it
Trump e la gestione delle crisi in Medio Oriente: strategie e impatti - Analizza le strategie e gli impatti delle sue decisioni sul contesto geopolitico attuale. notizie.it
Tensioni geopolitiche e greggio pesano su viaggi e turismo, giù Tui - Turismo e viaggi in difficoltà nelle Borse europee, mentre si aggravano le tensioni in Medio Oriente che hanno spinto al rialzo il prezzo del petrolio. ilsole24ore.com
MEDIO ORIENTE | Israele ferma gli aiuti per Gaza. Chiusi i valichi di Kerem Salem e Al Awja. La Mezzaluna Rossa egiziana: "La chiusura dei posti di frontiera impedisce la consegna di aiuti umanitari". #ANSA - facebook.com facebook
