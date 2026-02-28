Una imbarcazione di 24 piedi, appartenente alla linea Pro-line, è stata intercettata da una guardiafrontiera, suscitando dubbi sulla sua natura. Da un lato, alcuni sostengono che possa trattarsi di attivisti patrioti, mentre altri la considerano un potenziale elemento di minaccia. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali al momento.

Rotta su Cuba Rotta su Cuba Terroristi o patrioti? La Lancia veloce Pro-line di 24 piedi catturata da un guardiafrontiera cubano mercoledì trasportava paramilitari addestrati per azioni di terrorismo a Cuba o patrioti con il compito «di riportare la democrazia» nell’isola? I 4 morti – uno di loro già cittadino statunitense – sono «persone non violente impegnate a salvare parenti e amici dalla dittatura» o «aggressori e terroristi – due dei quali già segnalati anche alle autorità Usa – intenzionati a destabilizzare il governo cubano con la violenza»? Il dibattito seguito allo scontro a fuoco nelle acque della costa della provincia di Villa Clara ha, come vi era da aspettarsi un tono del tutto ideologico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Terroristi o patrioti? Rubio e la contra negano l’evidenza

