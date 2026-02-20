VERSUS CONTRA I poeti de ' La parola abitata' contro tutte le guerre

Il video VERSUS CONTRA, realizzato da ‘La parola abitata’, denuncia le conseguenze delle guerre attraverso la poesia. Ciro De Novellis ha pubblicato il film sui canali Youtube e Facebook del progetto, coinvolgendo diversi autori. La produzione mostra immagini di conflitti recenti, accompagnate da versi di poeti che si oppongono alle violenze. La scelta di usare la poesia come mezzo di protesta mira a coinvolgere un pubblico più ampio e sensibile. La voce degli artisti si fa sentire contro ogni forma di guerra e oppressione.

Presentato il video VERSUS CONTRA sui canali Youtube e Facebook de 'La parola abitata'di Ciro De NovellisNel panorama poetico contemporaneo 'La Parola Abitata', progetto ideato e curato da Enrico Fagnano, si configura non soltanto come un'associazione che organizza incontri e pubblica raccolte di testi, ma anche come un gesto culturale: un atto di responsabilità verso la parola e verso il tempo storico che la parola attraversa.Il nome stesso suggerisce una conclusione precisa: 'Abitare' la parola significa sottrarla alla superficialità del consumo linguistico, alla vuota retorica, alla comunicazione istantanea e senza memoria. Cristiana Buccarelli. Dal mio romanzo autobiografico "Un tempo di mezzo secolo" IOD Edizioni per Versus Contra dell'associazione La parola abitata.