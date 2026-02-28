Terremoto ai Campi Flegrei sciame dopo la scossa 3.5 | 17 eventi in tre ore

Nell’area dei Campi Flegrei si sono registrati 17 eventi sismici in tre ore, dopo una scossa di magnitudo 3.5. La sequenza sismica è iniziata con il primo movimento e proseguita con altri eventi di intensità variabile. La serie di scosse ha causato preoccupazione tra la popolazione locale e gli esperti monitorano attentamente la situazione. Finora non si segnalano danni a persone o a strutture.

La terra torna a tremare nell'area dei Campi Flegrei, dove una scossa di magnitudo 3.5 ha riacceso l'attenzione sul fenomeno del bradisismo. Il sisma principale è stato registrato in tarda mattinata, con epicentro nella zona di Pisciarelli, e ha dato avvio a una nuova sequenza di eventi ravvicinati. Nelle tre ore successive si sono susseguite altre 17 scosse, molte delle quali di lieve entità. Il quadro complessivo conferma una fase di sciame sismico ancora attiva, monitorata costantemente dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo i rilievi diffusi dall'Osservatorio Vesuviano, la prima scossa si è verificata alle 11.