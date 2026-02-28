A Verissimo, Taylor Mega ha rivelato di aver congelato un solo ovocita, affermando di non poter avere figli. Il suo volto appariva sicuro, ma il racconto è stato accompagnato da una nota di fragilità. La influencer ha condiviso questa decisione in modo diretto, senza filtri, suscitando attenzione tra il pubblico presente in studio.

Il volto sicuro, il racconto senza filtri, la fragilità che irrompe in studio. A Verissimo, Taylor Mega ha messo da parte l’immagine patinata per parlare di un tema intimo e complesso: il desiderio di maternità e i problemi di fertilità che hanno segnato i suoi ultimi anni. La parola chiave che oggi rimbalza sui motori di ricerca è chiara: Taylor Mega maternità fertilità. E dietro questa espressione c’è una storia fatta di diagnosi brusche, terapie complicate e un percorso di congelamento degli ovociti più difficile del previsto. “Non credevo di volere dei figli”. Così inizia il suo racconto. Per anni l’idea della maternità non era stata una priorità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Taylor Mega choc a Verissimo: ‘Non posso avere figli, ho congelato un solo ovocita’

Anticipazioni Verissimo del 28 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: Taylor Mega inedita e il ritorno di Chiara IezziIl 18 febbraio 2026 torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5.

Leggi anche: Taylor Mega e l’intervento misterioso: “Ho fatto un’operazione che non c’entra nulla con l’estetica. Già che c’ero ho messo grasso nelle tempie”