Taylor Mega e l’intervento misterioso | Ho fatto un’operazione che non c’entra nulla con l’estetica Già che c’ero ho messo grasso nelle tempie

Taylor Mega ha condiviso un intervento misterioso, rivelando di aver trasferito grasso nelle tempie, senza specificare i motivi. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ha deciso di mantenere il riserbo sull’intervento, sottolineando che non intende divulgare dettagli. L’episodio ha suscitato curiosità e speculazioni tra i suoi fan.

“Smettete di chiedere, non ve lo dirò mai “. Taylor Mega ha risposto così alle persone che su Instagram le hanno chiesto il motivo per il quale la modella si è sottoposta a un’operazione chirurgica. La ragazza, come raccontato da lei stessa sui social, ha subito un intervento “che non c’entra nulla con l’estetica “. Nella foto postata, Mega appare con alcuni segni sul volto. Gli utenti hanato le foto parlando di lifting ma la showgirl ha smentito: “Non ho fatto lifting, anche se tra qualche anno lo farò sicuro”. Indizio o diversivo?. Taylor Mega ha proseguito il suo racconto rivelando di aver colto l’occasione per un ritocchino facciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Taylor Mega e l’intervento misterioso: “Ho fatto un’operazione che non c’entra nulla con l’estetica. Già che c’ero ho messo grasso nelle tempie”

RIASSUMENDO: Achille Lauro è stato con la Ferragni intanto che era la fidanzata di Fedez il quale a sua volta è stato con Taylor Mega allora fidanzata con Tony F il quale ora però sta con Giulia De Lellis ovvero l’ex di Irama e di Iannone che in questo momen - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Mega, “giallo” sul ricovero in clinica: le sue parole sull’intervento ‘top secret’ - Taylor Mega in clinica per un intervento “misterioso”: zero dettagli sul ricovero, ironia nelle stories e un ritocco estetico rivelato solo alla fine. Scrive donnaglamour.it

Taylor Mega in clinica per un intervento "misterioso": «Non vi dirò cos'è, ma già che c'ero ho inserito del grasso nelle tempie» - L'influencer si è immortalata nel letto di una clinica, dove si è sottoposta a un ... Segnala msn.com