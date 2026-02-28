Sulle FiveFingers di Dargen all’Ariston non si è detto abbastanza

Le FiveFingers di Dargen sono state protagoniste di accese discussioni all’Ariston, dove la loro presenza ha diviso il pubblico. In redazione, ogni volta che vengono menzionate, il confronto si fa vivo e spesso acceso. Da un lato ci sono i sostenitori, dall’altro chi le critica, senza mezze misure o posizioni intermedie. La loro presenza ha attirato l’attenzione e alimentato il dibattito tra i presenti.

O le si ama o le si odia. Sulle FiveFingers non c’è la via di mezzo. In redazione ogni volta che vengono nominate, il dibattito si accende. «Ma dai, come fai ad andare in giro con quelle scarpe?». Chi scrive appartiene alla prima schiera. Merito di un marito runner che me le ha fatte scoprire, amare, e indossare anche in ufficio. Le portano anche i miei figli. Bistrattate a lungo, etichettate come ugly shoes insieme agli zoccoli (sì, ho anche quelli), poche scarpe sono state prese in giro in modo così spietato - o indossate con altrettanta fedeltà - come le Vibram Five Fingers. Forse è solo un preconcetto di forma, che troppo spesso vince sulla sostanza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

