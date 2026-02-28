Sulla sicurezza arriva la replica di Masci agli altri candidati | Raccontano favole è il festival del chi la dice più grossa

Il sindaco uscente, Carlo Masci, risponde alle critiche sulla sicurezza provenienti dai suoi avversari, il candidato del centrosinistra e il candidato civico. Masci definisce “favole” le affermazioni fatte negli ultimi giorni, accusando gli altri di esagerare e di raccontare storie infondate. La discussione si concentra quindi sulle dichiarazioni riguardanti la situazione della sicurezza nella città.

"Favole". Il sindaco uscente Carlo Masci etichetta così le dichiarazioni sulla sicurezza che negli ultimi giorni hanno fatto i suoi avversari e cioè il candidato del centrosinistra (Carlo Costantini) e il candidato civico Domenico Pettinari (Pettinari sindaco). Anzi, per stare in tema Sanremese, per Masci quello che sta andando in scena è "un vero e proprio festival 'di chi la dice più grossa'", quando invece ai cittadini "chi amministra una città – commenta - ha il dovere di dire la verità ai cittadini, anche quando la verità è meno comoda delle false promesse gridate in campagna elettorale". "Sulla sicurezza ho sempre parlato con chiarezza – rivendica Masci -.

La replica di Masci sulla sicurezza: "700 telecamere installate e interventi concreti tra demolizioni e riqualificazioni"Dalle telecamere installate, circa 700, e fino agli abbattimenti come nel caso del Ferro di Cavallo e i palazzi Clerico, passando per le...

