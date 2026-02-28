Stasera a Sanremo | serata delle cover con Tullio De Piscopo e Belen nei duetti

Stasera a Sanremo si svolge la serata dedicata alle cover, con i concorrenti che si esibiranno in duetti suggestivi. Tullio De Piscopo e Belen sono presenti per eseguire dei duetti, attirando l’attenzione sul palco. La serata si concentra sulle interpretazioni di brani noti, con le esibizioni che coinvolgono artisti e ospiti, creando un momento di spettacolo e musica dal vivo.

Questa sera, il Festival di Sanremo 2026 darà il via alla tanto attesa serata delle cover, in cui i concorrenti si esibiranno in suggestivi duetti. Sul palco saranno presenti nuovi ospiti, contribuendo a un'atmosfera di celebrazione e rinnovamento della musica italiana. Carlo Conti e Laura Pausini guideranno la serata, affiancati dalla modella Bianca Balti, che porterà un tocco di freschezza e allegria. Presentazioni e sorprese saranno all'ordine del giorno, ma il vero protagonista sarà senza dubbio il talento degli artisti.

Tullio De Piscopo festeggiato a Sanremo per i suoi 80 anni in sala stampa dopo il successo nella serata delle cover con Lda-Aka 7even sulle note di "Andamento lento". Arriva una torta con le candeline, lui si commuove: "Dedico tutto questo a Pino Daniele, J - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo in ‘Andamento lento’ Codice Televoto: 14 x.com