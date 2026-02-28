Stadio e teatro rincari dei costi di utilizzo per i non residenti

L’amministrazione comunale di Casal di Principe ha annunciato le tariffe per l’utilizzo di stadio e teatro nel 2026. Le nuove tariffe, rivolte a non residenti, sono state rese note dal sindaco Ottavio Corvino, che ha sottolineato la volontà di mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità per cittadini e associazioni.

L’amministrazione comunale di Casal di Principe guidata dal sindaco Ottavio Corvino ha ufficializzato le tariffe per l’utilizzo delle principali strutture pubbliche cittadine per l’anno 2026, confermando l’impegno a bilanciare sostenibilità economica e accesso per cittadini e associazioni.Per. 🔗 Leggi su Casertanews.it Stadio di Bologna: il video dei residenti divisi sul futuro del Dall'AraIl Comune apre ai privati, svincola i 40 milioni e lascia al Bologna la mossa successiva.